На Кубани продлили экстренное предупреждение о пожароопасности

Вероятность природных возгораний сохранится до 20 августа.

В Анапе создали десять оперативных групп реагирования на возгорания. Предупредить беду стараются не только на земле, но и с воздуха. Просторы Краснодарского края регулярно осматривают с вертолетов. На борьбу с огнем в самые отдаленные части региона спасатели готовы собраться и выехать в кратчайшие сроки.

«У нас имеется 35 подразделений пожарной охраны в крае. На дежурстве находятся 38 пожарных автомобилей, личного состава порядка 150 человек. Сейчас объявлен режим повышенной готовности, мы за 30 минут собираем свободное дежурство, личный состав, если это при необходимости нужно», — отметил заместитель руководителя противопожарной службы Краснодарского края Валерий Лозовой.

Пока крупных природных пожаров в крае не зарегистрировано. Спасатели проводят профилактические беседы с населением. Предупреждают, что трава и сухостой могут полыхнуть от малейшей искры. Жаркая и ветреная погода, которая установилась в большинстве районов края, только усугубляет ситуацию. В зоне особого зоне риска — Черноморское побережье.

Спасатели призывают к осторожности и напоминают, что избежать пожара помогут элементарные правила безопасности. В лесах запрещается разводить костры, бросать непотушенные сигареты и оставлять после себя мусор. Заметив начинающийся пожар, нужно незамедлительно сообщить по номеру 101.

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