В краснодарском музее имени Е. Д. Фелицына 10 января представят график мероприятий образовательно-просветительского проекта на 2019 год.
Мероприятия проекта «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц» будут проходить в течение всего года. Заключительное запланировано на 19 декабря — к дням рождения дважды Героев Советского Союза Константина Рокоссовского и Ивана Конева.
В этом году сотрудники музея Фелицына будут использовать самые разные форматы работы — от лекций и показов документальных фильмов до встреч с ветеранами и презентаций редких экспонатов.
Слушателям расскажут не только о ходе освобождения российских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков, но и о плакатной летописи войны, о женщинах в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии, о музыке, которая сопровождала воинов, о врачах и сестрах милосердия.
Завершится проект в мае 2020 года в день 75-летия Великой Победы. Всего запланировано 75 мероприятий, в которых примут участие более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Previous
Next
Все новости по теме:
75 лет освобождению Кубани
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту