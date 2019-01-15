На Кубани продолжат работу по приданию природным территориям статуса особо охраняемых

Работа по формированию границ особо охраняемых природных территорий ведется в крае по поручению губернатора с 2016 года.

«В этом году продолжат работу по приданию 30-ти природным территориям статуса особо охраняемых. Это два природных парка, три государственных природных заказника, два лиманно-плавневых и два прибрежных комплекса, рекреационная зона, 20 памятников природы», — отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Он добавил, что в 2019 году начнется работа по созданию еще одной особо охраняемой природной территории — дендрологического парка «Головинский лесопарк» в Сочи. На территории в 272 га расположены редкие охраняемые растения колхидского леса, участки искусственных насаждений вечнозеленых экзотических древесных пород.

В отношении 23-х действующих ООПТ проведут работы по приведению в соответствие требованиям действующего законодательства материалов, обосновывающих функциональное зонирование, изменение границ, площади, режима особой охраны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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