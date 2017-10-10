На Кубани продолжат выпуск гособлигаций

В Краснодаре проходит конференция, посвященная актуальным вопросам развития рынка облигаций.

В открытии мероприятия принял участие вице-губернатор края Игорь Галась. Он зачитал приветственное обращение от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В приветствии глава края поблагодарил организаторов за то, что местом проведения выбрали Краснодар — деловой центр края.

«Надеюсь, кубанские предприниматели в полной мере воспользуются предоставленным шансом. А конференция, посвященная рынку облигаций, будет проводиться на Кубани регулярно», — указано в приветственном адресе.

Галась сделал акцент на престиже проведения такой конференции.

«Наш край — один из лидеров на финансовом рынке страны. Около 5,5 млн жителей, диверсифицированная и многоплановая экономика, в которой заняты 143 тыс. юридических лиц и 233 тыс. индивидуальных предпринимателей, ВРП в этом году вплотную приблизился к 2,4 трлн рублей, а собственные доходы бюджета прогнозируются в объеме 240 млрд рублей — эта масштабность, безусловно, стимулирует развитие финансового рынка и, как следствие, рынка облигаций», — сказал замглавы края.

Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская заявила, что развитие рынка облигаций имеет две цели.

«С одной стороны, можно повысить возможность для компаний привлечения финансирования, с другой — предложить для населения те инструменты, которые будут более доходными, чем традиционные банковские вклады. Но они должны стать более надежными, чем высокорискованные инструменты», — пояснила Чайковская.

Галась сообщил, что у Кубани есть достаточно серьезный опыт в работе с облигациями. За последние десять лет в крае разместили 138 выпусков облигаций на сумму более 160 млрд рублей. В том числе — шесть выпусков государственных облигаций Краснодарского края на 33,3 млрд рублей, два выпуска облигаций Краснодаром на 2,2 млрд рублей и Новороссийском на 300 млн рублей, а также 129 выпусков корпоративных облигаций на 126,9 млрд рублей.

«По гособлигациям мы работаем активно. В августе разместили шестой выпуск облигаций края в объеме 10 млрд рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Впервые установлен срок обращения — семь лет. Проектом закона о краевом бюджете предусмотрено размещение в 2018 году очередного займа в объеме 10 млрд рублей», — рассказал вице-губернатор.

Он поднял вопрос «народных облигаций». После их выпуска федеральным центром в крае тоже обсуждали целесообразность их использования. Однако, пришли к выводу, что в ближайшей перспективе с учетом потребности региона в «длинных» ресурсах и неготовности большей части населения к долгосрочным инвестициям таких мероприятий не будет.

«В случае выпуска «народных облигаций» с правом предъявления к досрочному выкупу потребуется ежегодное резервирование в краевом бюджете значительного объема денег. Мы себе этого пока позволить не можем», — отметил Галась.

По его словам, в дальнейшем вопрос о выпуске «народных облигаций» будут рассматривать с учетом накопленного опыта в регионах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конференция «Актуальные вопросы развития рынка облигаций» проходит в Краснодаре с 9 по 10 октября.

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