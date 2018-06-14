На Кубани продолжительность жизни возросла до 73 лет

Также по итогам четырех месяцев край стал первым регионом в России по абсолютному количеству спасенных жизней, впервые за 20 лет удалось снизить показатель смертности.

Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова во время селекторного совещания в Краснодаре.

Основной темой встречи стало выполнение майских указов президента страны в сфере повышения продолжительности жизни населения. Сейчас на Кубани этот показатель увеличился и в среднем составляет 73 года. По расчетам краевых властей, через шесть лет регион достигнет планки 78 лет, а к 2030-му приблизится к 80. Для этого необходимо улучшать качество медицинских услуг.

Также на селекторе обсудили вопросы детской занятости в период летних каникул. На три месяца планируется трудоустроить около 22 тыс. подростков. На эти цели выделят примерно 84 млн рублей.

«Горячая пора заключается в том, что у нас выпускные. Конечно, все должно быть с точки зрения безопасности оформлено безупречно. Самым главным мероприятием станет губернаторский бал. Это вечернее мероприятие. Я прошу обеспечить комфортную доставку детей. Все автобусы должны быть подготовлены, ланч-боксы и питьевая вода для детей должны быть заготовлены. И конечно, присмотр за детьми должен быть квалифицированным», — сказала Анна Минькова.

Губернаторский бал пройдет 24 июня в Краснодаре, на площади возле здания Законодательного собрания. Остальные выпускники проведут главный школьный вечер 26 числа, кроме Сочи. Здесь выпускной отпразднуют 28 июня.

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