На Кубани прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

В крае объявлен пятый, самый высокий класс пожароопасности. Особенно тяжелая ситуация на Черноморском побережье.

Жителей и гостей просят соблюдать осторожность и простые правила. Запрещено выбрасывать непотушенные окурки, стекло и разводить костры. В случае ЧС необходимо звонить по номерам 101 или 112.

Любая искра может привести к бедствию. Жара на Кубани спадать не собирается. Термометры, по прогнозам синоптиков, покажут сегодня до +35 °C. В горных и предгорных районах возможен кратковременный дождь, гроза, град и сильный ветер, с порывами до 15 м/с.

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