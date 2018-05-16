На Кубани прогнозируют дожди с грозами и сильные ветра

МЧС объявило экстренное предупреждение на 17 мая.

Это означает, что все силы и средства ведомства переведены в режим повышенной готовности. Уже ночью с 16 на 17 мая в горных районах края — Туапсинском, Мостовском, Отрадненском и Успенском — могут пройти сильные ливни, есть угроза, что выпадет град. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром.

«Эта погода характерна для конца мая и начала июня. Связано это с перестройкой атмосферных процессов и все еще большим количеством влаги», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Несмотря на осадки, температура воздуха днем в регионе останется вполне комфортной, столбики термометров не опустятся ниже 23 °C.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник