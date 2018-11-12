На Кубани прогнозируют усиление ветра до 30 м/с

Управление МЧС по Краснодарскому краю уже объявило экстренное предупреждение.

«В связи с усилением над европейской частью России антициклона и смещением его к югу, на территории Краснодарского края, кроме Сочи, с 11 по 14 ноября ожидается ухудшение погодных условий из-за усиления ветра и понижения температур», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

На этой неделе возможен гололед. Водителям рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, а при возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112.

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