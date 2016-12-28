На Кубани прогнозируют влажность и туман в новогоднюю ночь

В Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируют влажность, умеренные температуры и туман.

Об этом рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

«Сейчас на территории края достаточно тепло. Дневная температура воздуха днем 28 декабря ожидается от 0 до 5 °С, ночная — от -3 до 2 °С. В восточной части региона температура может достигнуть -8 °С. Местами будут осадки в виде снега, переходящего в дождь днем. А также дождь, переходящий в снег ночью. На дорогах возможен снежный накат, небольшой гололед. Опасных явлений не ожидается», — сказал он.

Синоптик отметил, что 29 декабря усилится ветер. Его порывы будут достигать 32 м/с в Новороссийске и 15 м/с по краю. Однако это продлится в течение четырех-восьми часов, затем ветер снова станет умеренным.

По его словам, ближе к Новому году на Кубань придет антициклон, будут разрывы в облачности.

«В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируют слабый ветер. Уже 1 января возможен туман. Ожидается, что 31 января дневная температура составит от -2 до 3 °С, ночная — от -2 до -7 °С по краю. В целом в этот день будет небольшая разница в температурах и высокая влажность», — пояснил Бондарь.

Он добавил, что осадки 31 декабря пройдут на 30-40% территории региона. Преимущественно, осадки прогнозируются в горах и предгорьях. Но это будут небольшие, остаточные явления.

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