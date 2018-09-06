На Кубани прогнозируют высокую пожароопасность

В крае объявили экстренное предупреждение. Актуально оно будет минимум до 8 сентября.

Это не касается только Черноморского побережья. Там небо затянет тучами, температура резко упадет. Связано это с прохождением холодного фронта. Из-за него будет ненастно по всей Кубани.

«В среднем же температуры по краю будут 24-29 °С. Ночные температуры останутся на том же уровне. Возможны осадки с грозами, с выпадением града и усиление шквалистого ветра до 20 м/с», — сказал начальник Краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

К середине месяца установится комфортная осенняя температура.

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