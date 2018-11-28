На Кубани произошел сбой в работе сети «Ростелекома»

Проблемы с доступом к интернету у пользователей возникли 28 ноября в Краснодаре и других городах в крае.

«В Краснодарском крае произошла аварийная ситуация. Ведутся восстановительные работы. Наши коллеги делают все возможное для того, чтобы возобновить работу услуг в ближайшее время», — сообщил «Ростелеком» в Twitter.

По данным сервиса downdetector, сбои наблюдается в Сочи, Кропоткине, Армавире и других городах региона. Также на карте отмечены сбои в работе сети оператора и в других городах по России.

По данным газеты РВС, доступ к интернету восстановят к 16:00.



Фото downdetector.ru

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник