На Кубани произошел сбой в работе сети «Ростелекома»

Проблемы с доступом к интернету у пользователей возникли 28 ноября в Краснодаре и других городах в крае.
«В Краснодарском крае произошла аварийная ситуация. Ведутся восстановительные работы. Наши коллеги делают все возможное для того, чтобы возобновить работу услуг в ближайшее время», — сообщил «Ростелеком» в Twitter.
По данным сервиса downdetector, сбои наблюдается в Сочи, Кропоткине, Армавире и других городах региона. Также на карте отмечены сбои в работе сети оператора и в других городах по России.
По данным газеты РВС, доступ к интернету восстановят к 16:00.
Фото downdetector.ru
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