На Кубани производство саженцев плодовых культур увеличат до рекордных 5 млн штук

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.

«За последние три года мы на 45% увеличили производство плодовых саженцев. Если в 2015 году их было произведено 3,1 млн штук, то в 2017 — количество выросло до 4,5 млн. В планах на 2018 год — уже 5 млн штук сертифицированных саженцев плодовых культур», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев напомнил, что перед аграриями края стояла задача нарастить количество отечественного посадочного материала для промышленного садоводства, и они с этим успешно справляются. Во многом это стало возможным благодаря мерам господдержки.

«Отмечу, что сегодня в крае происходит активное замещение импортных плодовых саженцев отечественным посадочным материалом», — добавил губернатор.

Он также уточнил, что на Кубани функционируют 18 питомников, объемы производства посадочного материала могут полностью удовлетворять потребность в саженцах в крупных и малых садоводческих хозяйствах края. При этом около 30% выращенного посадочного материала вывозится и за пределы региона: в Ставропольский край, Ростовскую область, Карачаево-Черкессию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан, а также страны ближнего зарубежья Таджикистан, Казахстан.

Таким образом, благодаря наращиванию кубанского сертифицированного посадочного материала увеличилось среднегодовое валовое производство плодово-ягодной продукции. Промышленное производство фруктов в крае составляет 38% общероссийского объема, сообщает «Интерфакс».

«Валовые сборы плодов и ягод являются наилучшим результатом работы плодоводов Кубани за последние 30 лет», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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