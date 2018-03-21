На Кубани пройдет чемпионат мира по мотокроссу

Российский этап континентального соревнования и этап чемпионата Европы по мотокроссу MXGP пройдет на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» 30 апреля и 1 мая.

Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая гоночная серия, которая ежегодно проходит в десятках стран мира и собирает многомиллионную аудиторию болельщиков.

«Российский этап станет шестым в календаре спортивного сезона 2018 года. К нам приедут звезды мотокросса и их команды более чем из 40 стран мира. Сейчас идет активная подготовка трассы и спортсменов», — рассказал директор ВДЦ «Орленок», президент федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

Всего пройдет восемь гонок — по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 — в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 — в чемпионате Европы.

Болельщики получат возможность посетить гоночный паддок, увидеть подготовку техники мирового уровня к гонкам, взять автограф у известных гонщиков.

«Событийный туризм — одно из приоритетных направлений развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Развитая инфраструктура, современные площадки позволяют провести в регионе мероприятия самого высокого уровня», — подчеркнул министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Трасса «Орленка» — одна из лучших в России. За последние десять лет «Орленок» пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, в 2017 году здесь состоялся российский этап MXGP, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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