На Кубани пройдет фестиваль горячего сидра «Сидрериум»

Мероприятие состоится 2 декабря в Северском районе, в поселке Чибий.

Основной темой фестиваля станет «Можно ли совместить несовместимое?» или «Есть ли связь между испанской и адыгской кулинарными культурами?». Гости смогут продегустировать сидр, принять участие в экспериментах по приготовлению блюд и напитков, мастер-классах, экскурсии на производство сидра, прогулке к ущелью «Волчьи ворота».

Эногастрономический праздник посвящен дню рождения местной фермы сидра, которая включена в карту объектов агротуризма, сообщает пресс-служба министерства курортов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые фестиваль «Сидрериум» прошел в Северском районе 1 декабря 2016 года, тогда начала работу ферма по производству сидра.

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