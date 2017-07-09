На Кубани пройдет IV Международный фестиваль уличного кино

Показы проведут во всех муниципальных образованиях края 14 июля.

Киносеансы на открытых площадках начнутся в 21:00.

Краснодарцам и гостям города фестивальные короткометражки покажут в «Городском саду», сообщается на сайте регионального министерства культуры.

К фестивалю присоединится и Славянск-на-Кубани. Зрители на открытой площадке Северного парка посмотрят шесть работ молодых режиссеров России. Большинство из них поднимают тему любви, но ракурс у каждого драматурга личный.

Вход на мероприятие будет свободным. Предполагается, что зрители проголосуют и выберут три лучших фильма, сообщается в анонсе.

Ежегодный фестиваль уличного кино летом 2017 года пройдет в 80 странах мира.

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