На Кубани пройдет конкурс фотографий «Природа в объективе»

Лучшие работы фотографов-натуралистов представят на выставке в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Конкурс проводится по 19 ноября 2018 года. Он призван показать всю красоту и разнообразие природы Краснодарского края, в том числе особо охраняемых территорий, а также привлечь внимание к проблемам сохранения памятников природы.

Заявки можно отправлять с 1 апреля по 10 ноября 2018 года включительно. Подробную информацию можно узнать на сайте управления особо охраняемыми природными территориями в разделе «Конкурсы», сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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