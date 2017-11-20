На Кубани пройдет конкурс педагогов, работающих с детьми-инвалидами

Профессиональное соревнование пройдет с 21 по 24 ноября.

В этом году среди участников не только учителя коррекционных организаций, но и представители общеобразовательных школ. Всего — 59 конкурсантов из городов и районов Кубани.

Конкурс проходит на Кубани в пятый раз. Вместе с опытными коллегами свое профессиональное мастерство продемонстрируют и молодые педагоги. Соответственно, будут и два победителя.

Соревнование пройдет в несколько туров. Лучших определит жюри по сумме баллов за каждый этап конкурса. Участникам предстоит продемонстрировать свои профессиональные знания в тестировании, провести открытые уроки, мастер-классы.

Имена победителей объявят 24 ноября, в день торжественного закрытия конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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