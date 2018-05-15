На Кубани пройдет краевое родительское собрание в режиме видеоселектора

Специалисты министерства образования края 18 мая расскажут им, что ждет школьников во время Единого государственного экзамена.

В этом году итоговую аттестацию в крае пройдут 24 тыс. выпускников. Масштабное родительское собрание проведут в режиме видеоселектора, на связь с ведомством выйдут школы всех районов края, чтобы родители смогли задать свои вопросы.

«Как себя вести на экзамене, как быть спокойным и уверенным, как максимально проявить свои знания в незнакомой обстановке. Для того, чтобы научить детей самоконтролю, на собрании будет работать психолог», — рассказала начальник отдела министерства образования Краснодарского края Руженна Гардымова.

В министерстве сообщили, что для выпускников никаких сюрпризов на ЕГЭ не будет. С прошлого года процедура проведения тестирования не изменилась. Единственное новшество — теперь все экзаменационные задания будут распечатывать прямо в аудитории, в начале итоговой аттестации.

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