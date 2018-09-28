На Кубани пройдет первенство Европы по боксу

Соревнования стартуют 9 октября в Анапе.
Поединки состоятся в спортивном комплексе «Витязь». За победу будут бороться 500 спортсменов в возрасте 15-16 лет из 31 страны.
Краснодарский край представят Михаил Григорян из Туапсе, Эдуард Восканян из Белореченска и краснодарец Евгений Жоров.
Полуфиналы и финалы запланированы на 15 и 16 октября.
Организаторы турнира — федерация бокса России, Международная и Европейская ассоциации бокса, федерация бокса Анапы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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