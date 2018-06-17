На Кубани пройдет третий этап конкурса «Морской Ас — 2018»

Состязания состоятся в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

К участию в конкурсе привлекут летный состав, показавший лучшие результаты по итогам двух отборочных этапов, которые проводились на флотах. Участие в конкурсе примут 20 лучших летчиков морской авиации, будет задействовано более 20 единиц авиационной техники.

Члены комиссии под руководством начальника морской авиации ВМФ России генерал-майора Игоря Кожина определят лучшие экипажи противолодочной авиации на самолетах Ил-38, Ту-142, вертолетах Ка-27 (Ка-28), штурмовой авиации на самолетах Су-24М, вертолетах Ка-29ТБ, истребительной авиации на самолетах МиГ-29К, Су-33, МиГ-31, учебно-тренировочного самолета Л-39, а также экипажи специальной авиации на самолетах Ан-26 и вертолетах Ка-27ПС.

По итогам соревнований будут определены победители в номинациях «Лучший экипаж самолета противолодочной авиации», «Лучший экипаж самолета морской истребительной авиации», «Лучший экипаж самолета морской штурмовой авиации», «Лучший экипаж самолета специальной морской авиации», сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

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