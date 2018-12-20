На Кубани пройдет турнир по греко-римской борьбе на призы Степана Маряняна

Соревнования состоятся 22 декабря в универсальном спортивном комплексе «Аполлон» в станице Динской.

В рождественском турнире по греко-римской борьбе, учрежденном чемпионом мира, заслуженным мастером спорта Степаном Маряняном, примут участие более 250 человек. Возраст спортсменов — 11-13 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

По словам Маряняна, его миссия — не только стремиться к самым высоким вершинам в спорте, но и пропагандировать греко-римскую борьбу среди молодежи, в том числе личным примером. В этом цель и смысл учрежденного им турнира.

На соревнования приедут команды из Краснодара, Сочи, Армавира, Новороссийска, Геленджика, Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону, Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края.

В рамках турнира ведущие борцы России Давит Чакветадзе, Арсен Галстян, Рустам Ассакалов, Юрий Патрикеев и Мигран Арутюнян проведут мастер-классы для юных спортсменов.

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