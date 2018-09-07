На Кубани пройдет V Международный фестиваль уличного кино

Показы фильмов на 215 открытых площадках пройдут 8 сентября. Их организует «Кубанькино».

Фестиваль уличного кино с июня по сентябрь проходит в 60 странах. Международный конкурс короткометражных художественных фильмов проводится с 2014 года. В просмотрах фестивальных фильмов за эти годы приняли участие более 1 млн человек из 300 населенных пунктов мира.

В программе фестиваля в этом году представили восемь короткометражных художественных картин молодых российских режиссеров. В их числе — «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Кругосветка» Александра Фомина, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Успех» Валентина Сунцова.

В Краснодаре будут работать четыре площадки: в Городском саду, у Дома культуры в Комсомольском микрорайоне, на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне и в поселке Лазурном на улице Октябрьской, 1/1.

Кинопоказы начнутся в 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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