На Кубани пройдет всероссийская акция «Библионочь-2018»

«Библионочь» начнется 21 апреля в 19:00 и завершится в полночь. Все библиотеки России объединяет общая тема — «Магия книг».

Мероприятия в регионе посвятят трем юбилейным датам: 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева и 80-летию художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко.

В министерстве культуры края рассказали, что будут работать более 1 тыс. библиотек Кубани. По традиции акцию также поддержат музейные, театральные, клубные, концертные организации края.

С 19:00 на площади имени А. С. Пушкина откроется концертная площадка, на которой выступят творческие коллективы Кубани.

Праздник будут предварять мероприятия, организованные специально для детей под общим названием «Библиосумерки». В 18:00 перед входом в краевую детскую библиотеку имени братьев Игнатовых состоится литературное театрализованное представление с участием детских коллективов города.

С 18:00 до 22:00 пройдут прогулки с книговедами по книжным лабиринтам. Каждый отдел предстанет перед читателями в образе книги: исторической, мультимедийной, краеведческой. Все желающие смогут сделать памятные фотографии в образах литературных героев, стать участником литературных проб для создания аудиокниги с произведениями Ивана Тургенева, посетить выставку фотографий края «Кубань зачарованная».

В краснодарской краевой научной библиотеке имени А. С. Пушкина с 19:00 будут работать 13 площадок. Учреждение впервые выставит редкие экземпляры книг из своих фондов.

В Краснодарской краевой юношеской библиотеке имени И. Ф. Вараввы готовят театрализованное литературное путешествие «Путь книги из прошлого в будущее» и футуристический спектакль «451˚ по Фаренгейту». В этом учреждении пройдут презентации редких книг, мастер-классы. С 22:00 в отделе искусств начнутся показы фильмов-лауреатов кинофестиваля «Молодой киновек».

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына проведет конкурс рисунков-иллюстраций к произведениям Ивана Тургенева, литературный вечер «Хранимый любовью» по дневникам времен войны, лекцию-беседу «Виктор Захарченко — ученый, публицист, философ».

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко приглашает посетить экспозиции «Отражение исчезнувших лет. Книги из фондов редких изданий музея», «Кубань военная» к 75-летию освобождения края, «Им славится Кубань…» к юбилею Виктора Захарченко.

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств представит выставку иллюстраций «Магия книг», интерактивную инсталляцию «Пожелания читающей стране», покажет фильм «Поездка в Висбаден».

Новороссийский государственный музей-заповедник откроет выставку книг из фондов музея и проведет викторину «О героях былых времен» к 75-летию освобождения Кубани, интерактивную программу «По страницам истории книг», музыкальную викторину, посвященную творчеству Виктора Захарченко.

Все мероприятия «Библионочи» можно посетить бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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75 лет освобождению Кубани

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