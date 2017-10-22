На Кубани пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»

Мероприятия стартуют 4 ноября в День народного единства на площади имени Пушкина в Краснодаре.

На главной сцене в 15:00 начнется концертная программа, посвященная Дню народного единства. В ней примут участие национальные коллективы муниципальных образований Краснодарского края и Центра национальных культур города Краснодара, Кубанского духового оркестра, Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница», хора Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко и других коллективов.

В 16:00 состоится торжественный митинг. С 17:00 до 19:00 гостям праздника покажут концерт с участием исполнителей российской эстрады, в финале концерта запланирован фейерверк.

С 18:00 жители города смогут посетить театры и библиотеки, музеи и выставочные залы, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте ведомства.

«Ночь искусств» — ежегодная культурно-образовательная акция, которая проводится с 2013 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» («Театральная бессонница»), «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей».

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