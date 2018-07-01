На Кубани пройдет Всероссийский экономический диктант

Проверить свои знания можно будет 4 октября в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Впервые в Краснодаре акция состоялась в 2017 году. Тогда в ней приняло участие 310 человек. В этом году география расширится — диктант будут писать не только в краевой столице, но и в Новороссийске и Сочи.

Основная площадка разместится в Институте развития образования Краснодарского края. Там же будут приниматься заявки на участие.

В акции могут участвовать школьники, студенты и все желающие, кто интересуется вопросами экономики. Цель акции – оценка и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи.

Организатор диктанта – Вольное экономическое общество России при содействии Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов России, администраций субъектов РФ. В прошлом году он состоялся в 80 регионах, участие в нем приняло свыше 59 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник