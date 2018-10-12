На Кубани пройдет юбилейный международный фестиваль фотографии PhotoVisa

В этом году представят 35 выставок на 14 площадках — в музеях, галереях, выставочных залах и торговых центрах.

PhotoVisa пройдет по традиции в Краснодаре и Новороссийске при поддержке министерства культуры Краснодарского края. Темой десятого по счету фестиваля выбрана тишина — организаторы хотят, чтобы посетители экспозиций «услышали» ее, сосредоточившись на изображениях.

Церемония открытия фестиваля состоится 18 октября в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко, затем до 24-го будут проходить официальные мероприятия: открытия выставок, лекционная программа, видео- и мультимедиа показы, портфолио-ревю. На 12-23 октября запланированы лекции и мастер-классы приглашенных специалистов.

Цикл выставок, посвященных 1970-м годам истории России, представлен документальными фотографиями Ляли Кузнецовой и Михаила Дашевского. Впервые в стране представят экспозицию работ родившегося в Москве классика аргентинской модернистской фотографии Анатоля Садермана и его сына Алехандро. Также впервые пройдет выставка-репортаж из мастерской Пабло Пикассо, снятая в 1950-х фотожурналистом Фредериком Болдвином. Зрители увидят фотографии известных и молодых авторов Краснодара, среди которых Дмитрий Агеев, Леван Мамулов, Ирина Мартусенко, Яна Васильева, Анна Сержант.

Экспозиции работ жительницы Краснодара Натальи Вертлиб и бразильянки Иланы Бар расскажут о семьях, в которых растут особенные дети. Проект китайского художника Мо И представит традиции и современность китайской культуры. В рамках фестиваля состоятся выставки современных фотографов из ЮАР и Канады — Роджера Баллена и Фрэнка Родика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa пройдет выставка фотографий Милы Побединой «Безмолвие».

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