На Кубани пройдут ливни с грозой и градом

В крае с 28 по 30 октября прогнозируют сильные дожди, возможен подъем уровня воды в реках.

«По данным МЧС, с 18:00 28 октября с сохранением до 30 октября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Соблюдайте меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобилях. Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми», — передает пресс-служба ЕДДС Анапы.

Утром и днем 29 октября, а также в течение суток 30 октября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра: 29 октября — 20 м/с, 30 октября — 20-25 м/с. На реках — резкий подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах — сход селей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник