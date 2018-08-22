На Кубани пройдут учебные полеты авиаотрядов Росгвардии

На юге России стартовал учебный сбор специалистов парашютно-спасательной службы ведомства.

В нем принимают участие более 50 специалистов: начальников парашютно-спасательных служб авиационных воинских частей Южного округа, военнослужащих авиационных отрядов специального назначения и парашютно-десантных групп.

Росгвардейцы отрабатывают десантирование с вертолета Ми-8 днем и в темное время суток. Задействовано несколько единиц авиационной техники, полеты проходят в Ростовской области и Краснодарском крае.

«В ходе сбора специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной службы отрабатывают алгоритм действий по спасению людей при возникновении различных чрезвычайных обстоятельств. Перед авиационными экипажами не ставятся непосильные задачи, так как профессиональная подготовка проводится поэтапно и комплексно, что обеспечивает повышение летного мастерства», — цитирует заместителя начальника авиации Южного округа войск Национальной гвардии РФ полковника Алексея Сухарькова пресс-служба ведомства.

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