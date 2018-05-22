На Кубани прокуратура подала иски о конфискации имущества чиновников на 23,7 млн рублей

Об этом в мае рассказали на совещании, посвященном вопросам реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, которое прошло под председательством прокурора края Сергея Табельского.

Во время совещания обсудили меры по реализации положений федерального законодательства, регламентирующего вопросы применения гражданской конфискации имущества чиновников, приобретенного в результате незаконного обогащения.

С 2016 года по первый квартал 2018 года по итогам прокурорских проверок и процедуры контроля за расходами в отношении 15 лиц, которые приобрели на неподтвержденные доходы 15 квартир и девять транспортных средств на общую сумму 68,2 млн рублей, предъявлено в суд четыре иска об обращении в доход государства имущества (в том числе его эквивалента) на сумму 23,737 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время совещания отметили, что необходимо расширять практику применения административного законодательства за коррупционные правонарушения по ст. 19.28 и ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности или оказанию услуг государственного или муниципального служащего или бывшего государственного или муниципального служащего). По мнению правоохранителей, это влечет незаконное должностное влияние на сферы государственного управления, а также развитие «деловой» коррупции. Так, в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года по этим статьям привлекли 344 человека.

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