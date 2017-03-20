На Кубани прокуратура потребовала снять с должности сельского главу

В Темрюкском районе в марте прокуратура направила в суд иск о прекращении полномочий главы Ахтанизовского сельского поселения.

Во время проверки правоохранители установили, что при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год чиновник не сообщил о срочных обязательствах финансового характера в отношении себя и своей супруги. Оказалось, что он получил кредит в размере более 16 млн рублей на развитие семейного бизнеса в сфере оборота лома черных и цветных металлов в Темрюке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Перед органом местного самоуправления поставили вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения. Однако совет депутатов отказал в удовлетворении требований прокуратуры. Не согласившись с принятым решением, прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием признать действия совета незаконными. Не дожидаясь рассмотрения иска, глава сам подал в отставку.

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