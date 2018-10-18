На Кубани прокуратура проверит безопасность образовательных учреждений

Это связано с гибелью студентов и педагогов колледжа в Керчи 17 октября.

Во время проверки дадут оценку мер, направленных на обеспечение безопасности учащихся и педагогов, оказание психолого-педагогической, социальной и иной помощи детям, имеющим отклонения в поведении и обучении.

Также проверят эффективность взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства 17 октября.

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ЧП в колледже в Керчи

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