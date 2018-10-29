На Кубани прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы

Об этом 29 октября сообщили в ведомстве.

«В связи с нападением львицы на ребенка органами прокуратуры края проводится проверка об охране и использовании объектов животного мира при содержании в неволе», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. На Кубани по делу о нападении львицы на девочку задержали директора цирка.

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