На Кубани прокуратура запретила чиновникам покупать иномарки на 2,3 млн рублей

Нарушение выявили во время проверки расходования бюджетных денег администрацией Выселковского района.

Установили, что администрация разместила документы для проведения электронного аукциона на поставку автомобилей Nissan Almera с ценой контракта более 2,3 млн рублей.

Описание объекта закупки нарушало требования закона «О контрактной системе в сфере закупок» и было составлено под конкретный товар. Также заказчик в документах допустил другие нарушения, включил условие об оплате контракта позже 15-дневного срока, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура объявила администрации предостережение, закупку автомобилей отменили.

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