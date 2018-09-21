На Кубани промышленное производство за восемь месяцев выросло на 3,2%

Увеличились показатели в машиностроении, производстве резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, лекарственных средств и мебели.

Промышленные предприятия региона стабильно наращивают объемы производства. Например, динамика роста производства компьютеров составляет 13,9%. На 9,8% увеличилось производство лекарственных средств.

Как отметил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов, наибольшие темпы роста производства за восемь месяцев показали такие предприятия, как «Кропоткинский завод МиССП», «Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского», CLAAS, а также промпредприятия Новороссийска, Динского, Курганинского и Гулькевичского районов.

С начала года объем отгруженной продукции кубанского производства составил 176 млрд рублей с ростом на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Налоговые поступления в краевой бюджет от промышленных предприятий составили 6,6 млрд рублей с ростом на 4,2% по сравнению с таким же периодом 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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