На Кубани пропала беременная женщина

Из дома 35-летняя жительница станицы Новотитаровской ушла несколько дней назад и до сих пор не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 30-35 лет, рост 160-174 см, полная, глаза карие, волосы прямые черные, стрижка «Каре». Она находилась на последнем сроке беременности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Была одета в демисезонную куртку черного цвета, коричневое платье, домашние тапочки, при себе имела паспорт и пакет с принадлежностями для рожениц.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам 102 или 8(861) 268-40-45.

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