На Кубани прошел финал футбольного турнира на Кубок губернатора

В Краснодаре главный трофей соревнований разыграли команды старшей группы — юноши 14 и 15 лет. В финальном поединке встретились команды из Сочи и Тихорецкого района. Борьбы в матче не получилось. Сочинцы забили три безответных мяча и стали чемпионами.

«Я не думал, что будет разгром, потому что команда играла хорошо. Вчера мы сидели после нашей игры, смотрели, анализировали, как они играют. Команда у нас хорошая, у нас есть боевой дух. За счет этого мы многие матчи выигрываем. Помимо этого, на первенстве России играем», — сказал победитель соревнований Никита Шелест.

Кубок губернатора в этом году завершен. Проходил он по традиции в четыре этапа. На первом определялись сильнейшие в городских и сельских поселениях Кубани. Затем — на муниципальном и зональном уровнях. Финалы во всех трех возрастных категориях состоялись в Краснодаре. Самым младшим участникам турнира — десять лет, самым старшим — 15. Соревнования в этом году состоялись в 14-й раз. По словам организаторов, интерес к Кубку со стороны юных кубанских футболистов ежегодно растет.

«Собираются ребята вместе, у них уже появляется интерес. Ну и самое важное, что мы всегда, в принципе, пропагандируем, это их отвлечение от улицы. И как небольшой бонус — победители этого турнира имеют право представлять наш регион на любительских соревнованиях «Кожаный мяч»», — отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Турнир «Кожаный мяч» среди старшей группы в этом году примет Волгоград в конце августа.

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