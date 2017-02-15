На Кубани прошел флешмоб в поддержку онкобольных детей

Специально к Международному дню детей, больных раком, на Кубани провели благотворительную акцию под названием «Я с тобой». Она шла две недели.

Волонтеры региона собирали деньги на лечение подопечных фонда «Край Добра». Жители края пожертвовали почти 1 млн рублей. Поздравить маленьких пациентов и скрасить их будни в палаты детской краевой больницы 15 февраля пришли сказочные герои. В них переоделись артисты филармонии, они принесли игрушки и воздушные шары, а также приготовили развлекательную программу с интерактивными играми, конкурсами и мультфильмами.

Впервые в онкоотделении показали светодиодное шоу. В конце праздника все желающие коллективно нарисовали большую картину ладонями.

«Сколько было праздников — почему-то этот запомнился очень сильно за полтора года. Глаза прямо горят. Было очень интересно наблюдать, потому что они забыли вообще, что в больнице, как будто они на утреннике», — поделилась мать пациента детской краевой клинической больницы Надежда Сергейчик.

В этот день по всей Кубани в небо взлетели сотни воздушных сердец. Флешмоб «Мы вместе» собрал в Краснодаре и Сочи десятки неравнодушных к проблеме детской онкологии. Студенты и другие жители выстроились в форме сердца. И перед тем как выпустить шар в небо, написали на каждом пожелания больным детям.

«Чтоб они были счастливы и любимы, не были одиноки. Здоровья, пусть у них все будет хорошо, чтобы лучшие врачи помогли им, чтобы больше людей их поддерживали и, конечно, чтобы их вылечили. Мы хотим пожелать всем детям не болеть никогда», — сказали участники акции.

Помочь выздороветь онкобольным детям может каждый. Сейчас в поддержке нуждаются десятилетняя Юля Суходолова из Белореченска, трехлетняя Марина Балоян из Крыловского района, семилетняя Альбина Щеглова из Курганинска и другие пациенты со страшным диагнозом рак. Чтобы им помочь, достаточно отправить СМС со словом «счастье» на номер 7715, через пробел указав любую сумму. Также пожертвование можно сделать на сайте фонда «Край Добра», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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