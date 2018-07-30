На Кубани прошел казачий автопробег по местам боев войны

Автопробег казаков Ейского отдела, посвященный 76-й годовщине Кущевской атаки, состоялся 30 июля.

Мероприятие началось в парке Победы станицы Канеловской Староминского района. Там прошел митинг, участники возложили цветы и венки к памятнику погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Далее колонна проследовала по маршруту Канеловская — Шкуринская — окоп Недорубова в поселке Первомайском — этнографическое подворье музейно-туристического объекта «Поле казачьей славы» в станице Кущевской. По пути следования колонны проходили митинги и возложения.

В автопробеге участвовало более 50 казаков, членов Союза казачьей молодежи Кубани под руководством атамана Ейского отдела Павла Ляха, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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