На Кубани прошел региональный конкурс маркетинга курортов

У каждого города в скором времени появится свой уникальный бренд. Индивидуальный стиль поможет вывести пиар курортов Краснодарского края на новый уровень.

Создать лейбл для Анапы, Геленджика, Сочи и других городов поручили школьникам и студентам. Они приняли участие в первом региональном конкурсе маркетинга курортов. Задача непростая: для каждого города необходимо придумать символику, чтобы она запоминалась не хуже автомобильных марок, разработать макеты сайтов и информационные буклеты. Все это в дальнейшем и станет главной визитной карточкой курортов края.

«Задача — потом применить данные предложения на практике государственно-экономической политики в области развития курортов и туризма в Краснодарском крае. Мы планируем уже в этом году использовать предложения, которые мы услышим в рамках реализации краевой государственной программы развития санаторно-туристского комплекса Краснодарского края», — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Участники соревновались не только в создании емкого слогана, но и предлагали практические решения для развития отдыха на Кубани.

«Мы разработали систему по открытию дайвинг-центров, ее примерную цену и стоимость для того, чтобы можно было открыть дайвинг-центр. Например, при помощи господдержки и субсидий», — пояснил участник конкурса Борис Гринь.

Конкурсанты представили 32 работы. Победителя объявят через неделю.

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