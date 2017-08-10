На Кубани прошел турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора

Финал соревнований прошел в Приморско-Ахтарске. В заключительный этап прошли 18 сильнейших команд из муниципалитетов.

Первое место в младшей возрастной группе (10–11 лет) заняла команда «Аромат» из Отрадненского района. Лидером в средней группе (12–13 лет) стало «Динамо» из Кущевского района, в старшей группе победила команда «Сочи-1».

Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проходил в четыре этапа. На первом участники соревновались в городских и сельских поселениях, внутригородских округах. В ходе второго матчи прошли на уровне районов, затем состоялись зональные соревнования. Награды разыграли по итогам финального этапа.

Всего в этом году участие в соревнованиях приняли более 280 тыс. юных кубанцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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