На Кубани прошел турнир по мини-футболу на приз СУ СК РФ по краю

Турнир по мини-футболу на приз СУ СК РФ по Краснодарскому краю среди воспитанников детских домов края, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходил в девятый раз.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 6 июля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Победителем стала команда Медведовского детского дома. Команды-призеры награждены кубками следственного управления, медалями, грамотами и ценными подарками. Индивидуальные ценные подарки получили члены команд.

Специальные поощрительные призы получили лучший нападающий, защитник и вратарь.

В церемонии награждения приняли участие старший помощник руководителя следственного управления Александр Стамлер, начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и соцразвития Краснодарского края Ивета Исаева, член Общественного и Консультативного советов при следственном управлении Михаил Джурило.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник