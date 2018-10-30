На Кубани прошла акция «Колокол памяти»

Она посвящена жертвам политических репрессий. Основные траурные мероприятия состоялись 30 октября в Краснодаре на Всесвятском кладбище.

Казаки, представители греческой диаспоры и общественники возложили цветы к поклонному кресту, установленному в честь павших казаков, и мемориалу репрессированным грекам. Память погибших в смутные годы почтили минутой молчания.

«За годы репрессий в России погибло, по самым скромным оценкам, порядка 4 млн человек. По кубани каток репрессий прошелся тоже, прежде всего, потому что это казачий край. Порядка 60 тыс. кубанцев было выслано в северные районы страны», — сказал советник губернатора Краснодарского края Андрей Зайцев.

В память о жертвах политических репрессий по всей стране 30 октября звучат удары в символический колокол, звон которого напоминает звук от удара по лагерному рельсу — так собирали заключенных.

«В моей семье есть случаи, когда часть семьи была за красных, другая часть за белых. Нам сегодня надо исторически понять, что мы единое целое этой страны. Мы единая общность, и те времена репрессий нужно помнить, чтобы, во-первых, их не вернуть. А во-вторых, помня об этом, чтобы нашли силы в самих себе примириться», — отметил заместитель атамана Екатеринодарского районного казачьего общества Юрий Шмельков.

«Для нашей диаспоры, как и для всех народов, которые были репрессированы, это день памяти наших предков. Это непосредственно касается и моей семьи. Оба моих деда были репрессированы и расстреляны. Мои родители были сосланы в Казахстан», — рассказал председатель общества греков Краснодара Василий Аманатиди.

Траурные церемонии проходят еще в 13 районах края. В школах, библиотеках и Домах культуры проведут тематические уроки, круглые столы и выставки. В храмах региона отслужат панихиды по усопшим.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник