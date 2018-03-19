На Кубани прошла крупная межрегиональная конференция пульмонологов

Лучшие врачи страны приехали в марте в Краснодар для того, чтобы поделиться опытом.

В ККБ № 1 рентгенологи и терапевты из федеральных медицинских центров и клиник юга России обсудили новейшие методики диагностики и лечения заболеваний легких. Ведущий специалист в этой области отметил высокий уровень кубанских врачей.

«В целом ситуация достаточно ровная. Если брать краснодар, здесь ситуация даже хорошая. Проводятся самые сложные, уникальные операции, в том числе и трансплантации. Центр является лидером по трансплантации сердца», — отметил главный пульмонолог России Сергей Авдеев.

«Мы хотим, чтобы в каждой районной больнице было пульмонологическое отделение. Я занимаюсь легочной хирургией, это часть пульмонологии. В пульмонологию входит масса заболеваний. Это и туберкулез легких, и рак легкого, и масса. Это тысячи заболеваний», — рассказал главный врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.

Межрегиональная конференция «Спорные вопросы пульмонологии» прошла в формате лекций. Врачи делились опытом и разбирали наиболее сложные клинические случаи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник