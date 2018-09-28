На Кубани прошла встреча глав районов и бизнес-консультантов

В Геленджике построят современный оздоровительный лагерь, а в Горячем Ключе — канатную дорогу по австрийской технологии. Эти инвестиционные проекты 28 сентября представили в Краснодаре.

Впервые главы городов и районов края лицом к лицу встретились с ведущими бизнес-консультантами России и мира. Говорили о площадках, где уже готовы приступить к строительству. К этим участкам подведены все коммуникации, готова документация. Каждый руководитель муниципалитета старался наиболее выгодно представить свою территорию и рассказать о перспективах ее развития.

«Сегодня вся презентация построена на двух составляющих. Мы показали наш опыт в реализации крупных инвестпроектов на территории Краснодарского края, а потом презентовали отдельные территории, отдельные районы, которые максимально активны сейчас в плане привлечения инвестиций», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

«Мы подготовили ряд площадок — это и закладка садов, и переработка непосредственно плодов. Подготовили ряд проектов, связанных с транспортировкой, в том числе строительство переездов, которые снимут инфраструктурное ограничение с перемещением через наш город», — рассказал глава Тимашевского района Андрей Палий.

Сейчас в регионе работают более 300 современных компаний с иностранным капиталом, каждый год их количество растет. Край занимает первое место в Южном федеральном округе по инвестиционному потенциалу благодаря хорошему климату, развитой инфраструктуре и государственной поддержке предпринимателей.

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