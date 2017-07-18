На Кубани прошли игры третьего этапа турнира по дворовому футболу

Матчи соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края в младшей группе состоялись 17 июля.

Игры прошли в шести зонах по всему краю. Возраст футболистов младшей группы — 10 и 11 лет.

В Славянском районе за победу боролись восемь детских дворовых команд из восьми районов соответственно. Открывали турнир команда Славянского района и сборная Новороссийска. Победителя выявить не смогли — ничья, 0:0.

«Мы сыграли, я так думаю, хорошо. Просто не хватало ударов. Если бы моменты свои реализовали, мы бы выиграли», — считает игрок команды Славянского района Евгений Райлян.

На вопрос, кого он считает фаворитом, футболист назвал свою команду и команду Темрюкского района. Но спортсмены из Темрюка эффективностью в игре похвастать не смогли. Соперник — команда Красноармейского района — разгромил их со счетом 3:0. В составе победителей не последнюю роль играла Любовь Дубровина — одна из двух девочек на соревнованиях. Среди мальчиков она чувствовала себя вполне уверенно.

«В футбол я пришла в семь лет. Просто увидела, что друзья играют, и решила тоже попробовать. Сложных моментов нет никаких. Все легко, все нормально», — поделилась игрок команды Красноармейского района Любовь Дубровина.

Зональный этап завершится 28 июля. Победители сыграют в финале, который пройдет с 1 по 9 августа в Белореченске, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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