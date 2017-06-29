На Кубани прошли матчи 1/8 финала Кубка края по футболу

Один из них в июне состоялся в Краснодаре. Встречались местный «ГНС- Спартак» и «Венец» из Гулькевичей.

В первом тайме приезжие футболисты играли лучше хозяев поля. Они больше атаковали и первыми открыли счет. На добивании расторопнее игроков «Спартака» был Михаил Суршков. Ответить в стартовой 45-минутке краснодарцы так и не смогли. Счет 1:0. В перерыве тренеру спартаковцев было что сказать своим игрокам.

«Сказали не останавливаться, играть, продолжать. Мы понимали, что «Венец» чуть опытнее, старше. У нас ребята помоложе. Ну и счет говорил сам за себя. Мы должны были отыгрываться и выходить вперед», — считает главный тренер ФК «ГНС-Спартак» Дмитрий Катюжанский.

Установку краснодарцы выполнили на «отлично». Стали гораздо быстрее играть, чаще атаковать и смогли восстановить равновесие. Ответный мяч на свой счет записал защитник Руслан Хагуров. Затем гулькевичане вновь пропустили. Капитан «Спартака» Антон Винников вывел свою команду вперед. В оставшееся время изменить счет на табло «Венцу» не удалось. В 1/4 финала Кубка края вышла краснодарская команда.

«Хорошая команда. Много ветеранов. Много молодых. Такой сплоченный коллектив. Пытались, оборонялись. Могли забить мы. Но они использовали один момент. Забили. У нас молодая команда. Во втором тайме просто взяли и физически обыграли», — пояснил игрок ФК «ГНС-Спартак» Максим Ушакевич.

В четвертьфинале 12 июля «ГНС-Спартак» встретится с «Пионером» из станицы Ленинградской, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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