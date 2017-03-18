На Кубани прошли митинги в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Краснодарском крае 18 марта прошли митинги в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие на Пушкинской площади в Краснодаре собрало 11 тыс. человек. Участие в митинге приняли представители органов власти, местных отделений политических партий, ветеранских и молодежных общественных организаций, казаки, студенты.

Руководитель исполкома — координатор Краснодарской краевой народно-патриотической организации «За веру, Кубань и Отечество!» Николай Денисов подчеркнул, что воссоединение Крыма и России вернуло жителям страны победный дух, способствовало укреплению исторических традиций взаимопомощи.

«Первой, кто протянул руку помощи Крыму, была Кубань. И сегодня между регионами развиваются отношения в различных сферах», — отметил Денисов.

Первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска, казачий полковник Николай Перваков напомнил, что почувствовав угрозу жителям Крыма, казаки полуострова обратились за помощью к Кубанскому казачьему войску.

«Кубанским казакам не привыкать защищать своих братьев-славян, и тысячи казаков откликнулись на этот призыв. Под руководством атамана Николая Долуды мы буквально за сутки переправились в Крым. Три с половиной недели — и в окопах, и в открытом поле — и никто не дрогнул, и защитили Крым, с честью выполнили свою миссию», — пояснил Перваков.

Секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, в свою очередь, отметила мужество жителей Крыма. Несмотря на санкции и различные провокации в отношении республики, крымчане не отступили от своей позиции.

«После того, как они преодолели первые трудности, активно включились в то, чтобы свой Крым сделать процветающим в сельском хозяйстве, туризме, промышленности, образовании и медицине», — отметила Попова.

Празднование воссоединения Крыма и России особенно важно для молодежи, считает член регионального штаба краевого отделения «Молодой Гвардии» Алина Исаева.

«Подрастающее поколение видит и чувствует величие Родины, потому что Крым — это наша история и наша гордость. Это наша земля, где три года назад восторжествовала историческая правда и справедливость», — обратилась к собравшимся Исаева.

Мероприятие в краевой столице продолжил концерт лучших профессиональных творческих коллективов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Праздничные митинги также состоялись в Новороссийске, Геленджике и Сочи.

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