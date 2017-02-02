На Кубани прошли панихиды в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

Жертв авиакатастрофы над Черным морем вспоминали 2 февраля по всей России. На 40-й день после падения самолета Минобороны РФ Ту-154 в акватории Сочи панихиды прошли на Кубани, в Москве и других регионах.

В Сочи в Свято-Троицком храме на поминальную службу собрались сотни прихожан.

В Краснодаре в память о погибших прошел концерт-реквием. На сцене выступил Кубанский духовой оркестр, детская студия Музыкального театра, камерный хор филармонии и другие артисты.

Воздушное судно Министерства обороны рухнуло в море 25 декабря, через две минуты после взлета с аэродрома Адлера. На борту было 92 человека. Это экипаж, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда Елизавета Глинка. Они летели в Сирию поздравить с Новым годом российских военнослужащих, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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