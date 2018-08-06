На Кубани прошли скачки на приз атамана Кубанского казачьего войска

Жокеи боролись за призы Законодательного собрания региона и атамана Кубанского казачьего войска. За кубок сразились 14 районных обществ.

Для казаков это престижная награда, получить ее каждый год стремятся лучшие наездники.

«Мы — преемники замечательных традиций наших предков. И наши потомки тоже будут скакать, соревноваться. Это неотъемлемая часть жизни Кубанского казачьего войска», — считает первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков.

В непростой гонке победу одержал жеребец Асфард под управлением Александра Иванского из Лабинского казачьего общества. Он получил кубок и денежный приз в 150 тыс. рублей. Александр выигрывает скачки уже второй год подряд, по его словам, сохранять лидерство каждый раз все сложнее.

«Я думаю, с каждым годом становится все лучше и лучше. Во-первых, интереснее самим участникам, во-вторых, люди, которые к этому никак не причастны, заинтересовываются этим все больше и больше», — отметил победитель скачек на приз атамана Александр Иванской.

В перерывах между выступлениями гостей знакомили с казачьей культурой. На сцене демонстрировали исторические события и пели народные песни. Атмосферу дополнили конкурсом дамских и детских шляпок.

Скачки на приз атамана войска проходят уже десять лет, первые стартовали 2008 году. Количество участников каждый год увеличивается, отмечают организаторы.

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