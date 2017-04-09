На Кубани прошли учения по тушению пожаров в лесах

В Краснодарском крае в апреле прошли тактико-специальные учения по тушению пожаров на территории лесного фонда.

Цель мероприятия — отработка техники пожаротушения совместными усилиями территориальных управлений и отделов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, районных администраций, лесничеств, лесопожарных формирований.

В ходе учений в Крымском лесничестве отрабатывали технологию тушения, оценивали действия служб оповещения и дежурных, оперативность реагирования. Особое внимание было уделено работе группы авиационного мониторинга с использованием беспилилотников и квадрокоптера.

По данным краевого министерства природных ресурсов, результаты учений показали в целом удовлетворительную техническую подготовку и слаженность работы лесопожарных формирований, сотрудников лесничеств, привлеченных сил и их готовность к прохождению пожароопасного сезона. Работа по совершенствованию подготовки к пожароопасному периоду продолжится.

Подобные учения уже прошли в четырех лесничествах, в них приняли участие более 250 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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